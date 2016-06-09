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Убавление петель: от простого к сложному

Для придания вязаному полотну определенной формы нужно убавить петли. Так, например, с помощью провязывания нескольких петель вместе получается пятка и мысок при вязании носков, или верхняя часть варежки и полотна пальцев в процессе изготовления варежек, донышко шапочки, для формирования регланных скосов и выреза горловины и многих других изделий. Как правило, 2 или 3 петли провязывают вместе. Убавления, сделанные на некотором расстоянии от края, могут одновременно украсить вещь. Места убавлений вдоль внешнего края, чаще всего не заметны, так как убираются в шов.

Самый легкий способ – это провязывание в конце ряда двух петель вместе изнаночной. Таким образом, с каждой стороны убавляется 1 петля в каждом втором ряду. Однако, если Вам нужно сделать декоративные убавления, то удобнее делать их в лицевых рядах (в каждом втором ряду) симметрично и желательно на некотором расстоянии от краевой петли.

Ниже будет подробно рассмотрено множество вариантов, как красиво убавить петли.

убавление петель, описание, вязание на заказ
Пример симметричных убавок

Петли, провязанные вместе лицевой

Если нужно убавить одну петлю, то провязывают 2 петли вместе в каждом 2–м ряду.

убавление петель, описание, вязание на заказ
Справа метод протяжки (1 п. снять (нить за раб.), 1 провязываем лицевой и протягиваем ее в снятую петлю.
Слева провязываем 2 вместе лицевой

 

убавление петель, описание, вязание на заказ
Справа: 2 вместе методом протяжки (см. выше), 1 лицевая, 1 кромочная. Слева: 1 кромочная, 1 лицевая, 2 вместе лицевой

Или так

убавление петель, описание, вязание на заказ
Правая сторона: 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1лиц., 1кромочная
Левая сторона: 1 кромочная, 1 лиц., 2 вместе лицевой с наклоном влево
убавление петель, описание, вязание на заказ
Правая сторона: 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1лиц., 1кромочная
Левая сторона: 1 кромочная, 1 лиц., 2 вместе лицевой с наклоном влево

То же, но лицевыми скрещенными, вначале ряда вторую и третью петли на левой спице провязываем вместе бабушкиной лицевой, перекрещивая, как показано на рисунке. и в конце ряда провязываем 2 вместе лицевой скрещенной с наклоном вправо, чтобы сохранить симметрию.

убавление петель, описание, вязание на заказ
Декоративные убавки
убавление петель, описание, вязание на заказ
Убавления внутри полотна лицевыми скрещенными

Или на изнаночной глади 2 петли вместе изнаночной провязываем вместе как 1 изнаночную.

убавление петель, описание, вязание на заказ
Правая сторона: 1кромочная, 2 изн., 2 вместе изнаночной(с наклоном влево)
Левая сторона: 2 вместе изнаночной скрещенной (с наклоном вправо), 2 изн., 1кромочная

Три петли вместе с наклоном влево методом протяжки.

При выполнении двойных убавлений убавляются сразу 2 петли.

Как убавлять петли:

3 петли вместе лицевой с протягиванием петель одной через другую.

убавление петель, описание, вязание на заказ
1 – ю петлю снимаем как при лицевом вязании, следующие 2 петли провязываем вместе лицевой и протягиваем ее в снятую петлю
убавление петель, описание, вязание на заказ
З вместе лицевой методом протяжки
убавление петель, описание, вязание на заказ
3 вместе изнаночной

Как убавлять петли симметрично от одной центральной.

убавление петель, описание, вязание на заказ
3 вместе с центральной сверху

Выбираем, на каких именно 3-х петлях будем выполнять убавление. Затем снимаем, не провязывая, 2 первые петли на правую спицу: вводим спицу слева направо во вторую и первую петлю, провязываем третью петлю. Протягиваем провязанную петлю через 2 снятые петли, приподняв их левой спицей, и скидываем их с правой спицы: так станет на 2 петли меньше, а центральная петля вытянется в декоративную цепочку. Так просто!

убавление петель, описание, вязание на заказ
Убавляем петли симметрично относительно одной центральной петли

Убавление петель «Косичкой» в каждом 4–м ряду

убавление петель, описание, вязание на заказ
Справа:1 петлю снимаем на вспомогательную спицу перед работой, 2 раза по 2 вместе лицевой, 1 лицевая со вспомогательной спицы, 2 лицевые, кромочная
Слева: кромочная, 2 лицевых, 4 петли снимаем на вспомогательную спицу за работой, 1 лицевая, провязываем со вспомогательной спицы 2 раза по 2 вместе лицевой, продожить до конца ряда в соответствии со своей схемой

Убавление петель с накидом в каждом 2–м ряду

убавление петель, описание, вязание на заказ
Справа: накид, 1 петлю снять, 2 лицевые вместе и протянуть через снятую петлю, 1 изнаночная, 2 лицевые, кромочная
Слева: кромочная, 2 лицевых, 1 изнаночная, 3 лицевых вместе, накид
В изнаночных рядах накиды провязываем изнаночной,
лицевые, кромочная
Слева: кромочная, 2 лицевых, 1 изнаночная, 3 лицевых вместе, накид
В изнаночных рядах накиды провязываем изнаночной, продожить до конца ряда в соответствии со своей схемой

Убавление по 4 петли в резинке 2 х 2

убавление петель, описание, вязание на заказ
Пример симметричных убавок для горловины, проймы или рукава. Подробное описание ниже

Каждый из способов убавлений можно использовать как для оформления регланных скосов, оформления выреза горловины или использовать в центре полотна.

убавление петель, описание, вязание на заказ
Пример симметричных убавок в центре полотна

«Елочка»

1 -й ряд — 3 лицевые, следующие 3 петли, провяжите так: сначала 2-ю и 3-ю петли вместе лицевой за задние стенки, затем, не снимая их со спицы, 1 -ю петлю лицевой за заднюю стенку. Далее вяжите лицевыми петлями, а последние 7 петель (считая кромочную) провяжите: сначала 3-ю петлю лицевой за переднюю стенку (отсчет ведите справа налево), затем, не снимая ее со спицы, 1 -ю и 2-ю петли вместе лицевой за передние стенки, потом 3 лицевые и кромочная. Таким образом, в данном ряду стало меньше на 2 петли.

2-й и все изнаночные ряды — изнаночные петли. Убавлений нет. По 7 петель с краев полотна, включая кромочные вяжите более рыхло и обязательно обычными изнаночными, а не «бабушкиными».

Продолжайте вязание, чередуя 1 -й и 2-й ряды.

убавление петель, описание, вязание на заказ
Пример симметричных убавок для горловины, проймы или рукава_»Елочка»

«Жгутики»

1 -й ряд — 1 изнаночная (для шва), следующие 2 петли перед провязыванием поменяйте местами: снимите их, не провязывая, на правую спицу, затем левую спицу введите за работой в 1 –ю петлю и после этого правую удалите из двух петель, тут же введите ее перед работой во 2-ю петлю, наденьте ее на левую спицу и 1 -ю петлю провяжите лицевой за переднюю стенку, а 2-ю вместе с соседней лицевой за задние стенки. Дальше все петли вяжите лицевыми, в конце ряда последние 5 петель, считая кромочную, провяжите так: прежде поменяйте местами 2-ю и 3-ю петли, для этого снимите на правую спицу, не провязывая, первые 3 петли, затем введите левую спицу перед работой в среднюю из них (2-ю), после этого освободите правую спицу от средней и последней (3-й) петель, тут же введите в 3-ю петлю и наденьте ее на левую спицу. Затем верните на левую спицу 1 -ю петлю. Теперь вяжите: 2 вместе лицевой за передние стенки, 1 лицевая за заднюю, 1 изнаночная (для шва) и кромочная.

2-й ряд — по рисунку, убавлений нет. По 4 петли с краев полотна, включая: кромочную, вяжите рыхло, 2 изнаночные из них вяжите обычными, а не «бабушкиными» петлями.

Продолжайте вязание, чередуя 1 -й и 2-й ряды.

убавление петель, описание, вязание на заказ
Пример симметричных убавок для горловины, проймы или рукава «Жгутики»

«Уголки»

1 -й ряд — 5 изнаночных, далее лицевые. Последние 5 петель, не считая кромочной, провяжите изнаночными.

2, 3 и 4-й ряды — по рисунку, убавлений нет.

5-й ряд — 3 вместе изнаночной, 4 изнаночные, затем лицевые. Последние 7 петель, не считая кромочной, провяжите так: 4 изнаночные, 3 вместе изнаночной и кромочная. Таким

образом, в ряду стало меньше на 4 петли.

6, 7 и 8-й ряды — по рисунку, убавлений нет.

9-й ряд — повторяйте вязание с 5-го ряда .

убавление петель, описание, вязание на заказ
Пример симметричных убавок для горловины, проймы или рукава «Уголки»

Чаще убавления делают так, чтобы подчеркнуть линию реглана. При этом варианты убавлений так же разнообразны, как и узоры, но все они подчинены общему условию: для сокращения петель необходимо использовать в узоре наиболее легко исполняемый ряд и в нем вдоль линий реглана убавлять в один прием по одному мотиву. Например, если мотив узора состоит из двух петель, то провязывают вместе группу из трех петель — тогда из ряда удаляются 2 петли (один мотив) и узор не нарушается.

«Ячейки»

Наберите нечетное число петель, например, 41, и свяжите 2-3 см (узор получается на изнанке).

1 -й ряд — 1 лицевая, 1 накид, 1 снять и т. д. Перед последней кромочной накид не делать.

2-й ряд — 1 изнаночная, 1 накид, 1 снять (снимать одновременно петлю и накид, считая их за одну петлю) и т. д.

3-й ряд — лицевые петли (петлю с двумя накидами провязывать лицевой, считая за одну петлю) и т. д.

4-й ряд — лицевые петли.

5-й ряд — узор повторять с 1-го ряда.

Выполняя работу по выкройте, на горизонтальном участке линии реглана закрепляют определенное число петель – оно обязательно должно составлять какое-то количество целых мотивов. В данном примере убавлять петли лучше всего в 3-м ряду узора «ячейки», когда все петли провязываются лицевыми. Закрепите в начале ряда подряд 2 петли — первой на левой спице оказалась лицевая петля без накидов. Далее вяжите ряд до конца лицевыми петлями.

Вязанье поверните, в начале ряда закройте столько же петель, сколько было закреплено с противоположной стороны, и довяжите 4-й ряд до конца лицевыми петлями. Затем свяжите 1 -й ряд (он должен закончиться лицевой петлей и кромочной), далее свяжите 2-й и 3-й ряды узора и после этого начинайте убавления вдоль линий реглана. Удобнее всего это сделать в 4-м ряду узора, когда весь ряд провязывается лицевыми петлями. Убавляйте, отступив от края полотна на 5 петель, считая кромочную (2 мотива), а 6, 7 и 8-ю провязывайте вместе изнаночной как можно туже. Затем вяжите лицевые, пока на спице не останется 8 петель (с кромочной): первые 3 провяжите вместе изнаночной, затем 4 лицевые и кромочная.

Таким образом, в этом ряду стало меньше на 4 петли, поэтому каждое очередное убавление делайте через 3 ряда (в 4-м), а не через ряд, как требуется по обычному расчету. Вяжите тренировочное полотно, делая убавления, пока не останется 15 петель.

Декоративное убавление петель "Ячейки",
Пример симметричных убавок для горловины, проймы или рукава «Ячейки»

Другие декоративные убавки для регланных скосов и скосов выреза

Убавление петель внутри полотна, провязывая по 3 петли вместе на резинке 1х1

 1. Ребристые дорожки вдоль регланных скосов

Для этого образца, связанного резинкой, в каждом 4 — м ряду по 3 петли провязываем вместе. С правого края 5 — ю петлю (лиц. петлю) снимаем как при лицевом вязании, следующие 2 петли провязываем вместе лицевой и протягиваем через нее снятую петлю. Для второго скоса 5 – ю петлю с левого края (лицевую петлю) и 2 предыдущие петли провязываем вместе лицевой

Ребристые дорожки вдоль регланных скосов, убавление петель, описание, вязание на заказ
Ребристые дорожки вдоль регланных скосов

2. Платочные петли вдоль регланных скосов

С правого края в каждом 2 — м ряду первые 4 петли провязываем лицевыми,5 — ю петлю провязываем изнаночной, затем, 6 — ю и 7- ю петли провязываем месте изнаночной. Для второго скоса 7 — ю и 6 — ю петли с правого края провязываем вместе изнаночной, 5 — ю петлю провязываем изнаночной, остальные 4 петли провязываем лицевыми. В изнаночных рядах все петли вязать изнаночными.

Платочные петли вдоль регланных скосов, убавление петель, описание, вязание на заказ
Платочные петли вдоль регланных скосов
  1. Косички вдоль регланных скосов

С правого края: 2 петли изнаночные, на 4 — х петлях выполняем «косичку» (на лицевых петлях вязать лицевой гладью и в 4 — м ряду петли перекрещивать направо), 1 петля изнаночной глади и следующие 2 петли провязываем вместе изнаночной. Для второго скоса с левого края: 9 — ю и 8 — ю петли провязываем вместе изнаночной, 1 петля изнаночной глади, на 4 — х петлях выполняем «косичку» (на лицевых петлях вязать лицевой гладью и в 4- м ряду петли перекрещивать налево), 2петли изнаночной глади. Убавки, как и перекрещивание «косичек» выполнять в каждом 4 – м ряду.

Косички вдоль регланных скосов, убавление петель, описание, вязание на заказ
Косички вдоль регланных скосов
  1. Вытянутые петли вдоль регланных скосов

В лицевых рядах с правого края первые 3 петли провязываем лицевыми, следующие 2петли провязываем изнаночными, затем 6 –ю и 7 –ю петли провязываем вместе с наклоном влево. Для второго скоса 7 — ю и 6 –ю петли с левого края провязываем вместе лицевой, следующие2 петли провязываем изнаночными и последние 3 петли провязываем лицевыми. В изнаночных рядах вяжем по рисунку, при этом с каждой стороны петлю, полученную из провязанных вместе двух петель снимаем как при изнаночном вязании, при этом нить протягиваем перед петлей.

Вытянутые петли вдоль регланных скосов, убавление петель, описание, вязание на заказ
Вытянутые петли вдоль регланных скосов

При помощи вспомогательной спицы можно сделать такие декоративные убавления петель в полотне.

Сокращение петель в полотне при помощи вспомогательной спицы.

Данный способ так же позволяет у рисунков с небольшим раппортом сократить петли целого раппорта, не нарушая схемы выполнения узора.

Убавление выполняется при помощи вспомогательной спицы путем совмещения (наложения) нескольких петель и провязывания их вместе попарно. Линия, по которой выполнены сокращения, может быть наклонена влево, вправо или идти вертикально. Петли по этим линиям могут сокращаться с наклоном влево (верхними в данном случае будут петли первой группы, т. е. правая часть). с наклоном вправо (верхними будут петли второй группы. т. е. левая часть).

Для получения линии наклона влево необходимо во всех убавлениях провязывать одни и те же петли правой части полотна, а с левой стороны брать новые петли для сокращения.

Для получения линии наклона вправо необходимо во всех убавлениях провязывать одни и те же петли левой части полотна, а с правой стороны брать новые петли для сокращения.

Для получения вертикальной линии сокращения необходимо брать петли с обеих сторон.

Для выполнения данною приема снимите число сокращаемых петель на вспомогательную спицу, совместите с петлями на основной спице и провяжите по рисунку полотна по две петли вместе (одна с основной спицы, другая с дополнительной).

Уменьшение петель в полотне, связанном резинкой 2 х 2 (2 лиц.2 изн.)

убавление петель, описание, вязание на заказ
Раппорт данного рисунка равен 4 петлям, убавлять следует по 4 петли.

Из 8 сделать 4 с наклоном влево: снимите 4 петли (2 изнаночные, 2 лицевые) на дополнительную спицу перед работой,

убавление петель, описание, вязание на заказ
Снимаем 4 петли (2 изнаночные, 2 лицевые) на дополнительную спицу перед работой

Далее совместите петли на основной н вспомогательной спицах.

убавление петель, описание, вязание на заказ
Совместить петли на основной и вспомогательной спицах

Провяжете 2 раза по 2 петли вместе изнаночной (1 петля с основной спицы. 1 петля с дополнительной), 2 раза по 2 петли вместе лицевой (1 петля с дополнительной спицы, 1 петля с основной).

убавление петель, описание, вязание на заказ

убавление петель, описание, вязание на заказ
Вязать 4 раза по 2 петли вместе

убавление петель, описание, вязание на заказ

убавление петель, описание, вязание на заказ
Готово

Из 8 сделать 4 с наклоном вправо: снимите 4 петли (2 лицевые, 2 изнаночные) на дополнительную спицу за работу.

убавление петель, описание, вязание на заказ
Снимаем 4 петли (2 лицевые, 2 изнаночные) на дополнительную спицу за работу

Далее совместите петли на основной и вспомогательной спицах.

убавление петель, описание, вязание на заказ
Совместить петли на основной и вспомогательной спицах

Провяжите 2 раза по 2 петли вместе лицевой (1 петля с основной спицы. 1 петля с пояснительной), 2 раза по 2 петли вместе изнаночной (1 петля с дополнительной спицы, 1 петля с основной).

убавление петель, описание, вязание на заказ
Вязать 4 раза по 2 петли вместе
убавление петель, описание, вязание на заказ
Готово!

Убавление петель в полотне, связанном резинкой 1 Х 1 (1 лиц., 1 изн. )

убавление петель, описание, вязание на заказ

Из 4 сделать 2 c наклоном влево: снимите 2 петли (1 изнаночная, l лицевая) на дополнительную спицу перед работой. Далее провяжите 2 петли вместе изнаночной (1 петля с основной спицы, l петля с дополнительной), 2 петли вместе лицевой (1 петля с  дополнительной спицы и l петля с основной).

Из 4 сделать 2 с наклоном вправо: снимите 2 петли (1 лицевая. 1 изнаночная) на дополнительную спицу за работу. далее провяжите 2 петля вместе лицевой (1 петля с основной спицы, 1 петля с дополнительной), 2 петли вместе изнаночной (1 петля с дополнительной спицы, 1 петля с основной).

Этот прием подходит также для всех патентных резинок.

Убавление петель полотне, связанном лицевой гладью

Декоративное убавление петель, убавление петель, описание, вязание на заказ

Из 6 петель сделать 3 c наклоном влево: снимите 3 петли на дополнительную спицу перед работой и затем провяжите 5 раз по 2 петли вместе лицевой (1 петля дополнительной спицы. a 1 петля с основной. т. е. правую спицу сначала введите в петлю на дополнительной спице, затем в петлю на основной).

Из 6 петель сделать 3 наклоном вправо:

Снимите 3 петли на дополнительную спицу за работой и затем провяжите 3 раза по 2 петли вместе лицевой (1 петля с основной спицы, 1 петля с дополнительной)

Конечно это не все существующие методы убавления петель, используемые для оформления регланных линий и вырезов горловины, но я думаю, освоив эти, Вы сможете разобраться  и в других, уже самостоятельно. Надеюсь Вам они понравятся и помогут.

Вяжите с удовольствием!

Елена

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Убавление петель: от простого к сложному: 5 комментариев

  1. Татьяна

    Как всегда все полезно, доступно и КРАСИВО)

  2. Tata

    Все) прийдется полки перевязывать на свитере) понравились убавление петель с накидом, можно край выреза горловины не обрабатывать. Имеет оформленный вид сразу)

    1. knitting-club

      Перевязывать конечно наверное обидно, но как говорится: «нет предела совершенству». Здорово, что нашлось решение и вдохновение

  3. Джемпер резинкой | Вязание от А до Я

    […] 4 петли снимите на дополнительную спицу перед работой, далее провяжите 2 раза по 2 п. вместе изнаночной (1 п. с основной спицы, 1 петлю с дополнительной), 2 п. вместе лицевой (1 петлю с дополнительной спицы, 1 петлю с основной спицы), 2 раза по 2 петли вместе лицевой (1 петлю с дополнительной спицы, 1 п. с основной). Наглядно можно посмотреть тут […]

  4. Джемпер резинкой | Вязание от А до Я

    […] 4 петли снимите на дополнительную спицу перед работой, далее провяжите 2 раза по 2 п. вместе изнаночной (1 п. с основной спицы, 1 петлю с дополнительной), 2 п. вместе лицевой (1 петлю с дополнительной спицы, 1 петлю с основной спицы), 2 раза по 2 петли вместе лицевой (1 петлю с дополнительной спицы, 1 п. с основной). Наглядно можно посмотреть в «Уменьшение петель в полотне, связанном резинкой 2 х 2 (2 лиц.2 изн.)»  тут […]

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