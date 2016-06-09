Убавление петель: от простого к сложному

Для придания вязаному полотну определенной формы нужно убавить петли. Так, например, с помощью провязывания нескольких петель вместе получается пятка и мысок при вязании носков, или верхняя часть варежки и полотна пальцев в процессе изготовления варежек, донышко шапочки, для формирования регланных скосов и выреза горловины и многих других изделий. Как правило, 2 или 3 петли провязывают вместе. Убавления, сделанные на некотором расстоянии от края, могут одновременно украсить вещь. Места убавлений вдоль внешнего края, чаще всего не заметны, так как убираются в шов.

Самый легкий способ – это провязывание в конце ряда двух петель вместе изнаночной. Таким образом, с каждой стороны убавляется 1 петля в каждом втором ряду. Однако, если Вам нужно сделать декоративные убавления, то удобнее делать их в лицевых рядах (в каждом втором ряду) симметрично и желательно на некотором расстоянии от краевой петли.

Ниже будет подробно рассмотрено множество вариантов, как красиво убавить петли.

Петли, провязанные вместе лицевой

Если нужно убавить одну петлю, то провязывают 2 петли вместе в каждом 2–м ряду.

Или так

То же, но лицевыми скрещенными, вначале ряда вторую и третью петли на левой спице провязываем вместе бабушкиной лицевой, перекрещивая, как показано на рисунке. и в конце ряда провязываем 2 вместе лицевой скрещенной с наклоном вправо, чтобы сохранить симметрию.

Или на изнаночной глади 2 петли вместе изнаночной провязываем вместе как 1 изнаночную.

Три петли вместе с наклоном влево методом протяжки.

При выполнении двойных убавлений убавляются сразу 2 петли.

Как убавлять петли:

3 петли вместе лицевой с протягиванием петель одной через другую.

Как убавлять петли симметрично от одной центральной.

Выбираем, на каких именно 3-х петлях будем выполнять убавление. Затем снимаем, не провязывая, 2 первые петли на правую спицу: вводим спицу слева направо во вторую и первую петлю, провязываем третью петлю. Протягиваем провязанную петлю через 2 снятые петли, приподняв их левой спицей, и скидываем их с правой спицы: так станет на 2 петли меньше, а центральная петля вытянется в декоративную цепочку. Так просто!

Убавление петель «Косичкой» в каждом 4–м ряду

Убавление петель с накидом в каждом 2–м ряду

Убавление по 4 петли в резинке 2 х 2

Каждый из способов убавлений можно использовать как для оформления регланных скосов, оформления выреза горловины или использовать в центре полотна.

«Елочка»

1 -й ряд — 3 лицевые, следующие 3 петли, провяжите так: сначала 2-ю и 3-ю петли вместе лицевой за задние стенки, затем, не снимая их со спицы, 1 -ю петлю лицевой за заднюю стенку. Далее вяжите лицевыми петлями, а последние 7 петель (считая кромочную) провяжите: сначала 3-ю петлю лицевой за переднюю стенку (отсчет ведите справа налево), затем, не снимая ее со спицы, 1 -ю и 2-ю петли вместе лицевой за передние стенки, потом 3 лицевые и кромочная. Таким образом, в данном ряду стало меньше на 2 петли.

2-й и все изнаночные ряды — изнаночные петли. Убавлений нет. По 7 петель с краев полотна, включая кромочные вяжите более рыхло и обязательно обычными изнаночными, а не «бабушкиными».

Продолжайте вязание, чередуя 1 -й и 2-й ряды.

«Жгутики»

1 -й ряд — 1 изнаночная (для шва), следующие 2 петли перед провязыванием поменяйте местами: снимите их, не провязывая, на правую спицу, затем левую спицу введите за работой в 1 –ю петлю и после этого правую удалите из двух петель, тут же введите ее перед работой во 2-ю петлю, наденьте ее на левую спицу и 1 -ю петлю провяжите лицевой за переднюю стенку, а 2-ю вместе с соседней лицевой за задние стенки. Дальше все петли вяжите лицевыми, в конце ряда последние 5 петель, считая кромочную, провяжите так: прежде поменяйте местами 2-ю и 3-ю петли, для этого снимите на правую спицу, не провязывая, первые 3 петли, затем введите левую спицу перед работой в среднюю из них (2-ю), после этого освободите правую спицу от средней и последней (3-й) петель, тут же введите в 3-ю петлю и наденьте ее на левую спицу. Затем верните на левую спицу 1 -ю петлю. Теперь вяжите: 2 вместе лицевой за передние стенки, 1 лицевая за заднюю, 1 изнаночная (для шва) и кромочная.

2-й ряд — по рисунку, убавлений нет. По 4 петли с краев полотна, включая: кромочную, вяжите рыхло, 2 изнаночные из них вяжите обычными, а не «бабушкиными» петлями.

Продолжайте вязание, чередуя 1 -й и 2-й ряды.

«Уголки»

1 -й ряд — 5 изнаночных, далее лицевые. Последние 5 петель, не считая кромочной, провяжите изнаночными.

2, 3 и 4-й ряды — по рисунку, убавлений нет.

5-й ряд — 3 вместе изнаночной, 4 изнаночные, затем лицевые. Последние 7 петель, не считая кромочной, провяжите так: 4 изнаночные, 3 вместе изнаночной и кромочная. Таким

образом, в ряду стало меньше на 4 петли.

6, 7 и 8-й ряды — по рисунку, убавлений нет.

9-й ряд — повторяйте вязание с 5-го ряда .

Чаще убавления делают так, чтобы подчеркнуть линию реглана. При этом варианты убавлений так же разнообразны, как и узоры, но все они подчинены общему условию: для сокращения петель необходимо использовать в узоре наиболее легко исполняемый ряд и в нем вдоль линий реглана убавлять в один прием по одному мотиву. Например, если мотив узора состоит из двух петель, то провязывают вместе группу из трех петель — тогда из ряда удаляются 2 петли (один мотив) и узор не нарушается.

«Ячейки»

Наберите нечетное число петель, например, 41, и свяжите 2-3 см (узор получается на изнанке).

1 -й ряд — 1 лицевая, 1 накид, 1 снять и т. д. Перед последней кромочной накид не делать.

2-й ряд — 1 изнаночная, 1 накид, 1 снять (снимать одновременно петлю и накид, считая их за одну петлю) и т. д.

3-й ряд — лицевые петли (петлю с двумя накидами провязывать лицевой, считая за одну петлю) и т. д.

4-й ряд — лицевые петли.

5-й ряд — узор повторять с 1-го ряда.

Выполняя работу по выкройте, на горизонтальном участке линии реглана закрепляют определенное число петель – оно обязательно должно составлять какое-то количество целых мотивов. В данном примере убавлять петли лучше всего в 3-м ряду узора «ячейки», когда все петли провязываются лицевыми. Закрепите в начале ряда подряд 2 петли — первой на левой спице оказалась лицевая петля без накидов. Далее вяжите ряд до конца лицевыми петлями.

Вязанье поверните, в начале ряда закройте столько же петель, сколько было закреплено с противоположной стороны, и довяжите 4-й ряд до конца лицевыми петлями. Затем свяжите 1 -й ряд (он должен закончиться лицевой петлей и кромочной), далее свяжите 2-й и 3-й ряды узора и после этого начинайте убавления вдоль линий реглана. Удобнее всего это сделать в 4-м ряду узора, когда весь ряд провязывается лицевыми петлями. Убавляйте, отступив от края полотна на 5 петель, считая кромочную (2 мотива), а 6, 7 и 8-ю провязывайте вместе изнаночной как можно туже. Затем вяжите лицевые, пока на спице не останется 8 петель (с кромочной): первые 3 провяжите вместе изнаночной, затем 4 лицевые и кромочная.

Таким образом, в этом ряду стало меньше на 4 петли, поэтому каждое очередное убавление делайте через 3 ряда (в 4-м), а не через ряд, как требуется по обычному расчету. Вяжите тренировочное полотно, делая убавления, пока не останется 15 петель.

Другие декоративные убавки для регланных скосов и скосов выреза

Убавление петель внутри полотна, провязывая по 3 петли вместе на резинке 1х1

1. Ребристые дорожки вдоль регланных скосов

Для этого образца, связанного резинкой, в каждом 4 — м ряду по 3 петли провязываем вместе. С правого края 5 — ю петлю (лиц. петлю) снимаем как при лицевом вязании, следующие 2 петли провязываем вместе лицевой и протягиваем через нее снятую петлю. Для второго скоса 5 – ю петлю с левого края (лицевую петлю) и 2 предыдущие петли провязываем вместе лицевой

2. Платочные петли вдоль регланных скосов

С правого края в каждом 2 — м ряду первые 4 петли провязываем лицевыми,5 — ю петлю провязываем изнаночной, затем, 6 — ю и 7- ю петли провязываем месте изнаночной. Для второго скоса 7 — ю и 6 — ю петли с правого края провязываем вместе изнаночной, 5 — ю петлю провязываем изнаночной, остальные 4 петли провязываем лицевыми. В изнаночных рядах все петли вязать изнаночными.

Косички вдоль регланных скосов

С правого края: 2 петли изнаночные, на 4 — х петлях выполняем «косичку» (на лицевых петлях вязать лицевой гладью и в 4 — м ряду петли перекрещивать направо), 1 петля изнаночной глади и следующие 2 петли провязываем вместе изнаночной. Для второго скоса с левого края: 9 — ю и 8 — ю петли провязываем вместе изнаночной, 1 петля изнаночной глади, на 4 — х петлях выполняем «косичку» (на лицевых петлях вязать лицевой гладью и в 4- м ряду петли перекрещивать налево), 2петли изнаночной глади. Убавки, как и перекрещивание «косичек» выполнять в каждом 4 – м ряду.

Вытянутые петли вдоль регланных скосов

В лицевых рядах с правого края первые 3 петли провязываем лицевыми, следующие 2петли провязываем изнаночными, затем 6 –ю и 7 –ю петли провязываем вместе с наклоном влево. Для второго скоса 7 — ю и 6 –ю петли с левого края провязываем вместе лицевой, следующие2 петли провязываем изнаночными и последние 3 петли провязываем лицевыми. В изнаночных рядах вяжем по рисунку, при этом с каждой стороны петлю, полученную из провязанных вместе двух петель снимаем как при изнаночном вязании, при этом нить протягиваем перед петлей.

При помощи вспомогательной спицы можно сделать такие декоративные убавления петель в полотне.

Сокращение петель в полотне при помощи вспомогательной спицы.

Данный способ так же позволяет у рисунков с небольшим раппортом сократить петли целого раппорта, не нарушая схемы выполнения узора.

Убавление выполняется при помощи вспомогательной спицы путем совмещения (наложения) нескольких петель и провязывания их вместе попарно. Линия, по которой выполнены сокращения, может быть наклонена влево, вправо или идти вертикально. Петли по этим линиям могут сокращаться с наклоном влево (верхними в данном случае будут петли первой группы, т. е. правая часть). с наклоном вправо (верхними будут петли второй группы. т. е. левая часть).

Для получения линии наклона влево необходимо во всех убавлениях провязывать одни и те же петли правой части полотна, а с левой стороны брать новые петли для сокращения.

Для получения линии наклона вправо необходимо во всех убавлениях провязывать одни и те же петли левой части полотна, а с правой стороны брать новые петли для сокращения.

Для получения вертикальной линии сокращения необходимо брать петли с обеих сторон.

Для выполнения данною приема снимите число сокращаемых петель на вспомогательную спицу, совместите с петлями на основной спице и провяжите по рисунку полотна по две петли вместе (одна с основной спицы, другая с дополнительной).

Уменьшение петель в полотне, связанном резинкой 2 х 2 (2 лиц.2 изн.)

Из 8 сделать 4 с наклоном влево: снимите 4 петли (2 изнаночные, 2 лицевые) на дополнительную спицу перед работой,

Далее совместите петли на основной н вспомогательной спицах.

Провяжете 2 раза по 2 петли вместе изнаночной (1 петля с основной спицы. 1 петля с дополнительной), 2 раза по 2 петли вместе лицевой (1 петля с дополнительной спицы, 1 петля с основной).

Из 8 сделать 4 с наклоном вправо: снимите 4 петли (2 лицевые, 2 изнаночные) на дополнительную спицу за работу.

Далее совместите петли на основной и вспомогательной спицах.

Провяжите 2 раза по 2 петли вместе лицевой (1 петля с основной спицы. 1 петля с пояснительной), 2 раза по 2 петли вместе изнаночной (1 петля с дополнительной спицы, 1 петля с основной).

Убавление петель в полотне, связанном резинкой 1 Х 1 (1 лиц., 1 изн. )

Из 4 сделать 2 c наклоном влево: снимите 2 петли (1 изнаночная, l лицевая) на дополнительную спицу перед работой. Далее провяжите 2 петли вместе изнаночной (1 петля с основной спицы, l петля с дополнительной), 2 петли вместе лицевой (1 петля с дополнительной спицы и l петля с основной).

Из 4 сделать 2 с наклоном вправо: снимите 2 петли (1 лицевая. 1 изнаночная) на дополнительную спицу за работу. далее провяжите 2 петля вместе лицевой (1 петля с основной спицы, 1 петля с дополнительной), 2 петли вместе изнаночной (1 петля с дополнительной спицы, 1 петля с основной).

Этот прием подходит также для всех патентных резинок.

Убавление петель полотне, связанном лицевой гладью

Из 6 петель сделать 3 c наклоном влево: снимите 3 петли на дополнительную спицу перед работой и затем провяжите 5 раз по 2 петли вместе лицевой (1 петля дополнительной спицы. a 1 петля с основной. т. е. правую спицу сначала введите в петлю на дополнительной спице, затем в петлю на основной).

Из 6 петель сделать 3 наклоном вправо:

Снимите 3 петли на дополнительную спицу за работой и затем провяжите 3 раза по 2 петли вместе лицевой (1 петля с основной спицы, 1 петля с дополнительной)

Конечно это не все существующие методы убавления петель, используемые для оформления регланных линий и вырезов горловины, но я думаю, освоив эти, Вы сможете разобраться и в других, уже самостоятельно. Надеюсь Вам они понравятся и помогут.

Вяжите с удовольствием!

Елена

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